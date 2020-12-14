لجنة الأمن والدفاع تنظر في حاجياتها من برامج الدّعم لبرنامج عملها السنوي

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 جلسة عمل مع إدارة التعاون الدولي بإشراف جميلة الكسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، وبالشراكة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واطارات الأكاديمية البرلمانية وذلك في إطار تنظيم مجموعة من اللقاءات مع اللّجان البرلمانية لتحديد حاجياتها من برامج الدّعم الخاصّة بكل لجنة بالاعتماد على المحاور الأساسية لبرنامج العمل السنوي المصادق عليها صلب اللجنة المعنية.وخلال النقاش والتداول، أثنى النواب على هذه البادرة التي ستساعدهم على دعم وتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة التي تندرج في إطار مرجع نظر اللجنة واختصاصها وذلك عبر التكوين أو برمجة أيام دراسية وندوات أو بتوفير الدعم الفني عن طريق مجموعة من الخبراء لفائدة اللجنة. بالإضافة الى الاطلاع على التجارب المقارنة في هذا الخصوص.هذا واتفق الاعضاء على جملة من الأنشطة المتعلقة بمسألة الأمن والدفاع منها ملف الأمن العامْ وتفاقم الجريمة بمختلف أشكالها وعلاقة الأمن بالمواطن وموضوع شرطة الجوار.كما تطرق النواب الى ملف الإرهاب وتداعياته على الأمن القومي وخاصة مسألة معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة جديدة تقوم على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت الى استفحالها. وفي هذا الخصوص اقترح الأعضاء برمجة يوم دراسي في الغرض.