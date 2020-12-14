نابل: وفاة فتاة عمرها 18 سنة بعد نزولها من حافلة نقل مدرسي بقليبية

وات -

توفيت بعد الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين تلميذة عمرها 18 سنة، بعد ان نزولها من حافلة نقل مدرسي بمنطقة منزل ابراهيم من عمادة أزمور من معتمدية قليبية، وفق ما أفاد به "وات"، معتمد قليبية، مراد بالحاج علي، الذي أشار إلى أن المعطيات الأولية أكدت حالة الوفاة، فيما ستتولى النيابة العمومية البحث في أسباب الحادث.وبين، من جهة أخرى، أنه لا يمكن الحديث بجزم عن أسباب الحادث، خاصة في ظل تعدد روايات شهود العيان، ومن بينها "مرور الفتاة أمام الحافلة عند خروجها بعد التوقف لإنزال الركاب"، و "الدهس نتيجة عدم انتباه السائق لمرور الفتاة أمام الحافلة".وأوضح المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بنابل، معز الكافي، في تصريح ل"وات"، أن وفاة التلميذة جدت "بعد أن سقطت على رأسها عندما كانت تعبر الطريق من أمام الحافلة التي توقفت لإنزال الركاب"، قائلا "تفيد المعطيات الأولية لدى الشركة بأن الوفاة ليست نتيجة لعملية دهس، خاصة وان الحافلة لم تتحرك من مكانها عندما سقطت الفتاة وارتطمت بمقدمة الحافلة".وأشار معتمد قليبية، مناحيته، إلى أن الوفاة تسببت في حالة احتقان وتشنج بالمنطقة، موضحا أن النيابة العمومية تعهدت بالموضوع، وتولت إيقاف السائق تحفظيا، في انتظار إتمام البحث في الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة.