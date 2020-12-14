نابل: النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تصادق على تعديل بعض المسالك المقترحة بالبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020

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صادقت النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية نابل خلال دورتها العادية الثانية لسنة 2020 المنعقدة، اليوم الاثنين، على تعديل بعض المسالك المقترحة بالبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2020.وفسّر تقرير لجنة التخطيط والمالية قرار تعديل المسالك المقترحة بتجاوز كلفة المسالك المقترحة (بعد ان تولت الادارة الجهوية للتجهيز تحيين الكلفة) للاعتمادات المصادق عليها في باب البنية التحتية وتهيئة المسالك لفائدة كل معتمدية في اطار البرنامج الجهوي للتنمية.وقدّرت الاعتمادات المرصودة لتهيئة المسالك الفلاحية ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بـ11.7 مليون دينار، موزعة على أغلب معتمديات الجهة من بينها بالخصوص تعبيد مسلك المنشار المزيرعة من معتمدية الحمامات على طول 5 كلم وبتكلفة تفوق 1 مليون دينار، وتعبيد طريق المقبرة وادي عيسى بمنزل تميم بتكلفة قدرت ب700 الف دينار، والقسط الثالث لطريق الوادي زاوية الجديد ببني خلاد، ومسلك بوشيرش بعمرون من معتمدية دار شعبان الفهري بتكلفة قدرت ب835 الف دينار.وفاقت الاعتمادات المرصودة لتنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية 15 مليون دينار خصصت منه 2.8 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع للتزويد بالماء الصالح للشراب، و نحو 3 ملايين دينار لانجاز مشاريع تنوير، فضلا عن رصد اعتمادات بـ300 الف دينار لمشاريع تطهير، و 11.7 ملايين دينار لقطاع المسالك والطرقات.