   Saba7 - شو في هالدنيا  

كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 16:24 قراءة: 1 د, 7 ث
وات - سجل خلال 24 ساعة المنقضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الأحد إلى السابعة من صباح الإثنين) تهاطل كميّات متفاوتة من الأمطار في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.

//ولاية بنزرت// أوتيك 1 / منزل بورقيبة 1 / غزالة 7 / بنزرت المحطة 3 / تينجة 1 / بنزرت المدينة 1 / //ولاية الكاف// السرس 2 / الدهماني 1 / الجريصة 1 / الكاف المحطة 2 / القصور 2 / ساقية سيدي يوسف 2 / الكاف المدينة 2 / k13 3 //ولاية تونس// تونس قرطاج 1 / //ولاية نابل بوعرقوب 1 / دار شعبان 1 / بني خيار 1 / قربة 1 / الميدة 3 / قرمبالية 3 / الهوارية 1 / قليبية 3 / بني خلاد 1 / نابل 1 / سليمان 2 / //ولاية سوسة// النفيضة 1 / //ولاية باجة// باجة المحطة 2 / تيبار 2 / سد كساب 2 / باجة المدينة 2 / //ولاية القصرين// تالة 6 / //ولاية بن عروس// مرناق 1 / الخليدية 1 / بومهل 1 / بن عروس 2 / حمام الانف 3 / المحمدية 20 / بئر الباي 1 / //ولاية جندوبة// عين دراهم 3 / وادي مليز 1 / بني مطير 3 / غار الدماء 2 / سد بوهرتمة 3 / //ولاية سليانة// قعفور 2 / سيدي بورويس 2 / الروحية 6 /سليانة المحطة 3 / كسرى 3 / سليانة المدينة 1




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