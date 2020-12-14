الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 14 ديسمبر 2020

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مدنين: تسجيل 23 اصابة بفيروس "كورونا" دون تسجيل اية حالة وفاة جديدة

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 23 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منها حالتين وافدتين من جملة 177 عينة وردت عن المخابر التي اشتغلت يوم امس الاحد، فيما لم تسجل اية حالة وفاة بسبب الفيروس بعد عدة ايام تواترت فيها حالات الوفايات يوميا، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتوزعت الاصابات الجديدة التي ارتفع على اثرها عدد الاصابات الجملية الى 2285 اصابة منذ ظهور الفيروس، بين 6 اصابات بميدون، و5 اصابات بحومة السوق، و4 اصابات بجرجيس، و3 اصابات ببن قردان، واصابة واحدة في كل مدنين الشمالية والجنوبية وبني خداش.كما سجلت الجهة 34 حالة شفاء ليرتفع بها عدد حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 1748 حالة وفاة موزعة بين 12 حالة شفاء ببن قردان، و11 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و5 حالات شفاء بمدنين الشمالية، و3 بحومة السوق، وحالتي شفاء بميدون، وحالة واحدة بجرجيس.