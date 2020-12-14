وزارة الداخلية: قتيل و53 جريحا في اشتباكات ''عين السخونة''

أعلنت وزارة الداخلية مباشرة الأبحاث في وفاة أحد المصابين الأحد 13 ديسمبر 2020 في الإشتباكات التي جدّت بمنطقة ''العين السخونة'' بين عدد من متساكني دوز (ولاية قبلي) وبني خداش (ولاية مدنين).وأكّدت الوزارة في بلاغ وقوع 53 إصابة نتيجة هذه الإشتباكات، التي وقعت على خلفية نزاع عقاري. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مطماطة وبني خداش وقابس ومدنين.وقالت وزارة الداخلية إنّ وحدات من الحرس الوطني قامت بالتدخل لفض هذا الخلاف بإسناد من وحدات من الجيش الوطني، حسب نصّ البلاغ.وتابع البيان أنّه تمّ "إنقاذ واسعاف المصابين بما في ذلك شخصين، كانا معا، ويحملان إصابات من خلال تسخير سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لنقلهما للمستشفى الا ان أحدهما توفي متأثرا بإصابته، ليتم اعلام النيابة العمومية ومباشرة الابحاث المستوجبة في الغرض، علما وانه تم تسجيل 53 إصابة نتيجة هذه الخلافات،وأشارت الداخلية إلى أنّ اجتماعا أمنيا عقد بإشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مضيفة أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بإحداث خلية متابعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الدفاع الوطني.كما تولت وزارة الداخلية بالتنسيق مع واليي مدنين وقبلي، دعوة أطراف الخلاف الي التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد والاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف، مؤكدة تواجد الوحدات الأمنية بصفة مستمرة على عين المكان لتأمين جميع الأطراف والحيلولة دون حصول أعمال وأحداث تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وفق نصّ البلاغ.