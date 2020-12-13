النقابة العامة للأطباء والصيادلة تعلق تأطير الأطباء المقيمين في طب العائلة على خلفية تمسكها بسحب القرار الحكومي المتعلق بهذا الاختصاص على منظوريها

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قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الأحد، تعليق تأطير الأطباء المقيمين في طب العائلة، على خلفية تمسكها بسحب الأمر الحكومي المتعلق بطب العائلة على الأطباء العامين الممارسين وتنظيرهم في الاختصاص المذكور أكاديميا وتأجيرا.ولوحت النقابة في بلاغ نشرته اليوم، بالدخول في إضراب حضوري يومي 24 و25 ديمسبر الجاري للمطالبة بتنظير الأطباء العامين مع اختصاص طب العائلة وسحب هذا الاختصاص على الأطباء العامين الممارسين للمهنة البالغ عددهم حوالي 4 آلاف طبيب في القطاع العمومي وعدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و3 سنوات للتربص، وفقا لما نص عليه الأمر حكومي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 12 أفريل 2019 بالرائد الرسمي.يشار الى أن الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية ينص على أن الدراسات الطبية، تشتمل على ثلاث مراحل تدوم المرحلة الأولى منها سنتين وتمتد المرحلة الثانية على أربع سنوات، فيما تتراوح المرحلة الثالثة للدراسات الطبية بين ثلاث وخمس سنوات حسب الاختصاص الطبي المختار.وتمنح كليات الطب شهادة الاختصاص في الطبّ للطلبة الذين أتموا بنجاح دراسات المرحلة الثالثة للدراسات الطبية وذلك في عديد الاختصاصات الطبية، ومنها طب العائلة الذي أصبح بمقتضى الأمر المذكور ولأول مرة اختصاصا طبيا مستقلا.