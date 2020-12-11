"أنا يقظ" : ثمانية وعود فقط من مجموع 32، شرِعت حكومة المشيشي في تحقيقها بعد مائة يوم من عملها

وات -

خلصت منظمة "أنا يقظ" إلى أنه بعد مائة يوم من انطلاق عمل حكومة هشام المشيشي لم يتم تحقيق أي وعد بصفة نهائية من مجموع 32 وعدا وأن ثمانية وعود منها في طور الإنجاز و18 وعدا لم يتم الانطلاق في تحقيقها و6 وعود "فضفاضة"، أي أنها غير قابلة للقياس والتقييم.وأكدت المنظمة، اليوم الجمعة في ندوة صحفية عن بعد خصصت لتقديم موقعها "المشيشي ميتر" الذي يهتم بمتابعة الوعود المقدمة من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن رئيس الحكومة قدم خلال جلسة منح الثقة لحكومته بالبرلمان 11 وعدا في مجال مكافحة الفساد، بينها 3 انطلق العمل على تحقيقها و7 لم يتم تطبيقها إلى جانب وعد واحد "فضفاض".وبينت أنا يقظ أن المشيشي قدم ثلاثة وعود اجتماعية، اثنان منهما يصنفان ضمن الوعود الفضفاضة ووعد واحد في طور الانجاز، يتمثل في دعم الفئات الهشة.وأكدت المنظمة أن المشيشي قطع 12 وعدا اقتصاديا، 7 منها لم تتحقق و2 جاري تنفيذها و3 فضفاضة.وبخصوص قطاعي التنمية والتشغيل، سجلت المنظمة في مسحها، وجود وعدين في طور الانجاز و3 لم تتحقق.يذكر أن "المشيشي ميتر" هو موقع لرصد متابعة التزام هشام المشيشي بوعوده منذ توليه منصب رئاسة الحكومة.ونظمت "أنا يقظ" الندوة الصحفية بعد مائة يوم من انطلاق عمل حكومة المشيشي، وبدأ المسح انطلاقا من غرة سبتمبر الماضي.وكانت المنظمة بعثت مواقع اهتمت بتقييم وعود رؤساء الحكومات السابقين.