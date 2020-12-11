   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

كرة السلة: المنتخب التونسي ينهي عام 2020 في المركز 33 عالميا

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 15:05 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة سنة 2020 في المركز 33 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة.
وجاء المنتخب التونسي في الصدارة على المستوى العربي وفي المرتبة الثالثة إفريقيا برصيد 228.1 نقطة .

وحافظ المنتخب الوطني على مرتبته الثالثة والثلاثين عالميا (التي وصل إليها في أعقاب مونديال الصين 2019) واحتل خلالها المركز 20 ما مكنه من التقدم 18 مرتبة في التصنيف الدولي الجديد .

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