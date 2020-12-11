الترجي الرياضي يفقد خدمات نسيم بن خليفة مدة 3 اسابيع بسبب الاصابة

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كشف فريق الترجي الرياضي التونسي مساء امس الخميس عن تعرض لاعبه الجديد "نسيم بن خليفة" لإصابة عضلية أجرى على ضوئها كشوفات بالذبذبات المغناطيسية أثبتت ضرورة ركونه الى الراحة مدة 21 يوما سيخضع على إثرها لفحوصات مراقبة لتحديد موعد عودته إلى التمارين.وكان المدرب معين الشعباني قد أشرك نسيم بن خليفة مكان محمد علي بن رمضان في الدقيقة 78 في اللقاء امام مستقبل سليمان (2-2) لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاحد الماضي .يذكر أن نسيم بن خليفة كان قد انضم رسميا إلى الترجي الرياضي يوم 20 نوفمبر الماضي بعقد يمتد الى موفى 2022.ر- م ف