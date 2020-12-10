أعوان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة

وات -

نفّذ أعوان الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه وقفة احتجاجية صباح، الخميس، أمام المقر المركزي للشركة بالمنار 2 بالعاصمة.وأكد أحد المحتجّين أنه سيواصل رفقة زملائه تنفيذ إضراب حضوري مفتوح، كان قد انطلق منذ يوم، الخميس 3 ديسمبر 2020، إلى حين تلبية مطالبهم المهنية.ورفع المحتجون شعار "ديقاج" (ارحل) ضد كل من الرئيس المدير العام للشركة وكاتب عام النقابة العامّة للمياه، حسين الشارني.وبين العون بالشركة، رجب بالطيب، أن أهم مطالبهم تتمثل في ادراج الزيادة في الأجر الأساسي واقرار منحة الخطر لفائدتهم.وافاد المحتجون أن من بين مطالبهم، أيضا، الترفيع في منحة الأكل ومنحة التنقل ومنحة القابض فضلا عن ادراج مهنتهم ضمن قانون المهن الشاقة.