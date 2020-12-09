رابطة الهيئات العموميّة المستقلة تؤكد على ضرورة تحصين المسار الديمقراطي وتدين العنف

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أكدت رابطة الهيئات العمومية المستقلة على ضرورة تحصين المسار الدّيمقراطي وحماية الهيئات العموميّة المستقلّة من كل محاولات اختراقها والنيل منها.وادانت في بيان صدر اليوم الأربعاء العنف اللّفظي والرّمزي والبدني الذي ما فتأت دائرته تتّسع وتتخطى الحدود الأخلاقيّة وتنال من الكرامة المتأصّلة في نساء تونس ورجالها بمن فيهم نوّاب الشعب.كما اعربت عن تضامنها مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري في تشبّثها بتطبيق القانون في كنف الحياد رغم الضغوطات التي مورست عليها ووصلت حدّ تلقي رئيسها وأعضائها تهديدات جدّية.وشددت الرابطة على أهمّية الحفاظ على الوحدة الوطنيّة والتصدّي لكلّ ما من شأنه تعطيل مسار التجربة الدّيمقراطيّة الناشئة في تونس.ودعت الى الحرص على إنفاذ القانون وبسط الأمن وإشاعة صورة تونس مع إطلالة الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي.ومحاسبة كل المتجاوزين في حق المجموعة الوطنيّة والدّولة التونسيّة في كنف العدالة والإنصاف.واهابت رابطة الهيئات العموميّة المستقلّة بكلّ القوى الوطنيّة الحيّة أن تتحمّل مسؤوليّتها التاريخيّة في إنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي، مؤكدة تمسّكها بدولة القانون والمؤسّسات وحرصها على المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع القانون والمواطنة.