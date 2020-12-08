الكرامة القابضة تتلقى 6 طلبات عروض لاقتناء كتلة الأسهم في رأس مال شركة اسمنت قرطاج

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أعلنت الكرامة القابضة، الثلاثاء، عن تلقّي 6 طلبات عروض لاقتناء كتلة الأسهم في رأس مال شركة اسمنت قرطاج المتخصصة في انتاج وتسويق الاسمنت ومشتقاته.وأوضحت الكرامة القابضة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن المهتمين بهذا التفويت قد أودعوا طلبات العروض يوم 4 ديسمبر 2020 بمكتب الضبط باعتباره آخر اجل لتسليمها.وسيتم الإعلان عن قائمة المستثمرين المؤهلين في مرحلة أولى اثر الانتهاء من فتح وفحص العروض المسلّمة.يذكر أن الكرامة القابضة قد أعلنت، يوم 29 ماي 2020، عن رغبتها في التفويت عن طريق طلب عروض دولي في كتلة أسهم تمثل 58,2 بالمائة من راس مال شركة اسمنت قرطاج وقد تصل الى 78 بالمائة، الى مستثمر استراتيجي و/أو مالي، قادر على تسيير وتطوير الشركة.وتقع شركة اسمنت قرطاج على سفح جبل الرصاص، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب شرق العاصمة.وتعد أهم شركة لانتاج الاسمنت في تونس وهي من بين الشركات المصادرة.