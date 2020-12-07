انخفاض بنسبة 37 بالمائة في عجز الميزان التجاري الطاقي

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تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي من 6298 مليون دينار (م د)، خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2019، الى 3974 م د، في نفس الفترة من سنة 2020، اي بتقلص قدره 37 بالمائة (باعتبار الاتاوة الموظفة على الغاز الجزائري المصدر)، وفق معطيات نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، في التقرير الشهري حول وضعية قطاع الطاقة لشهر اكتوبر 2020 .واشار التقرير في ما يهم العجز الشهري للميزان التجاري للطاقة الى انه انخفض، خلال شهر اكتوبر 2020، بنسبة 62 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حسب المصدر ذاته وتقلصت صادرات المنتوجات الطاقية بنسبة 37 بالمائة وكذلك الشان للواردات في المجال بنفس النسبة (37 بالمائة)، استنادا الى التقرير وتتأثر صادرات قطاع الطاقة بثلاث عوامل وهي الكميات المتبادلة ومعدل صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي (تحسن سعر صرف الدينار)واسعار البرنت (انخفاض ملحوظ) الى جانب الجودة المرجعية التي تصنف حسبه اسعار الخام المورد والمصدر وكذلك المواد البترولية وسجل العجز الكمي للميزان التجاري الطاقي تحسنا بنسبة 20 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019