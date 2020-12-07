العمادة الوطنية للأطباء بتونس تنفذ غدا الثلاثاء يوم غضب للمطالبة بتحسين ظروف العمل

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تنفذ العمادة الوطنية للأطباء بتونس غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا يوم غضب تشارك فيه جميع نقابات الصحة بالقطاعين الخاص والعمومي للمطالبة بتحسين ظروف العمل بالقطاع الصحي ووضع حد لتدهوره وتنطلق مسيرة يوم الغضب من كلية الطب بتونس إلى وزارة الصحة لتتجه بعد ذلك نحو القصبة وفق ما أعلن عنه رئيس العمادة سليم بن صالح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر العمادة مبينا أن هذه المسيرة ستكون تعبيرا عن امتعاض الأطباء من ظروف العمل "المزرية" بالمستشفيات والتي كانت سببا مباشرا في وفاة الطبيب بدر الدين العلوي بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء تعطب مصعد المستشفى.وشدد بن صالح على أن الاكتفاء بتحميل بعض المسؤولين بالمستشفى الجهوي بولاية جندوبة مسؤولية هذه الحادثة أمر غير مجدي و غير منصف، لا سيما وأن البعض منهم تولوا مهامهم حديثا، داعيا في هذا الصدد إلى محاسبة من تسبب في تدهور المنظومة الصحية بهذا الشكل المفزع منذ سنوات طويلة حسب تقديره ودعا إلى ضرورة الإسراع بفتح حوار جدي يهدف إلى إيجاد حلول ملائمة للنهوض بالقطاع الصحي معتبرا أن عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لتحقيق ذلك مجرد تعلة مشيرا في هذا الخصوص الى ان القضاء على الفساد الذي ينخر القطاع ووضع حد للإفلات من العقاب للمقصرين في أداء واجبهم من جهة و اعتماد الحوكمة الرشيدة في إدارة الميزانيات من جهة أخرى يمكن أن يساعد بشكل كبير على تجاوز أزمة القطاع الصحي وبين بن صالح أن الطواقم الطبية لم تدخر أي جهد في أداء واجبها تجاه مرضاها رغم ظروف العمل القاسية المحيطة بها من نقص في المعدات والتجهيزات الطبية ومن تدهور البنية التحتية للهياكل الصحية إضافة إلى تعرضهم إلى التعنيف في عدة مناسبات، مذكرا أن حوالي 50 طبيب و 300 إطار شبه طبي توفوا بفيروس "كورونا" بعد أن تلقوا العدوى من مرضاهم المصابين يذكر أن الطبيب المقيم بدر الدين العلوي كان قد توفي، يوم الخميس الفارط، على ا?ثر سقوطه في مصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة ، وقد أعلنت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها فتح تحقيق إداري فوري بالتوازي مع البحث الجنائي وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وكشف الاخلالات وتفادي تكرارها.