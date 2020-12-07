الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 7 ديسمبر 2020

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المنستير: تسجيل 36 إصابة جديدة من مجموع 5880 إصابة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 09 اصابات بفيروس "كورونا" المستجد منها 07 اصابات محلية

الكاف: تسجيل حالتي وفاة و28 اصابة جديدة بعدوى فيروس "كورونا"

بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد بولاية المنستير منذ مارس 2020 وإلى غاية 6 ديسمبر الجاري، 5880 إصابة منها 36 إصابة جديدة طبقا لآخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الأحد وتوزعت الإصابات، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة حمودة الببة (وات) حسب المعتمديات إلى 15 إصابة بالمنستير، و7 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بجمال، 4 إصابات ببنبلبة، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة بقصر هلال، وإصابة واحدة بزرمدين.ولم تسجل الجهة حالات وفاة جديدة ليظل مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد 150 حالة وفاة، في حين مازالت بالولاية 1063 حالة حاملة للفيروس، و2067 شخصا في الحجر الصحي الذاتي.وتماثلت للشفاء منذ مارس 2020 وإلى غاية يوم أمس 4663 حالة، من بينها 68 حالة جديدة، واستكمل مجموع 31 ألفا و875 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو مدّة الحجر الصحي الاجباري، حسب ذات المصدر.تراجعت خلال ال24 ساعة الماضية الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد بولاية مدنين الى 9 اصابات جديدة منها 7 اصابات محلية بعد حصيلة مرتفعة سجلتها يوم امس ب70 اصابة، في اعلى عدد منذ ظهور الجائحة بالجهة مع تسجيل حالة وفاة، بما يرفع عدد الوفايات الناجمة عن الوباء الى 94 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وجاءت نتائج 9 عينات ايجابية من جملة 147 عينة وردت عن المخابر التي اشتغلت يوم الاحد لاعتبار ان المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة في عطلته الاسبوعية، لذلك لا يمكن ان تكون هذه النتائج مؤشرا في ذاته لتراجع الاصابات، وفق تقديره.وتتوزع الاصابات التي منها اصابتين وافدتين من ليبيا بين 3 اصابات بحومة السوق واصابة في كل من مدنين الشمالية وبن قردان وجرجيس وميدون، فيما سجلت الجهة 27 حالة شفاء موزعة بين 8 حالات شفاء بمدنين الشمالية و5 ببن قردان و3 بكل من مدنين الجنوبية وميدون وحالتي شفاء بكل من سيدي مخلوف وحومة السوق وحالة شفاء واحدة في كل من بني خداش..أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف مساء أمس الاحد عن تسجيل حالتي وفاة جديدة وإصابة 28 شخصا بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 64 عينة بتاريخ 4 ديسمبر، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 93 شخصا وعدد الاصابات الجملية المسجلة في الجهة إلى 2901 حالة، شفي منهم 2536 شخصا، وذلك منذ اعادة فتح الحدود في 27 جوان الماضي كما ذكرت ذات المصادر ان 49 شخصا يقيمون حاليا في المستشفيات (منهم 4 في اقسام الانعاش)، فيما يخضع 365 شخصا للحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة في الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة.