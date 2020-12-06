حركة مشروع تونس تعتبر مداخلة النائب محمد العفاس لدى مناقشة ميزانية وزارة المرأة "مقدّمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر"

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اعتبرت حركة مشروع تونس أن مداخلة النائب محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)، بمناسبة مناقشة قانون الميزانية ومهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، تعدّ "مقدمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر وراء الدين الحنيف وهو منه براء، فضلا عن استبعاده كل الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة والتي أقسم هو نفسه أمام الله وأمام الشعب على إحترامها".وأدانت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تصريحات النائب واعتبرتها "خطرا داهما، لا على حقوق المرأة التونسية فحسب، بل وأيضا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته"، مشيرة إلى أن "استهداف المرأة التونسية، لن يزيد إلا إصرارا على الدفاع عن مدنية الدولة والدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية".ودعا الحزب، في بيانه، كافة القوى التقدمية، إلى "التضامن مع بعضها البعض، للتصدي لهذا الخطاب بكافة الأشكال القانونية المتاحة"، كما دعا مجلس نواب الشعب إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية وإقرار الإجراءات الرادعة، منعا لتكرر ما حصل من انتهاك للدستور وللقوانين تحت قبة البرلمان"، مبينا أن حركة مشروع تونس ستدعو إلى تحركات إحتجاجية، في صورة تقاعس المجلس عن محاسبة المعتدي وتحمل مسؤولياته.