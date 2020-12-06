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حركة مشروع تونس تعتبر مداخلة النائب محمد العفاس لدى مناقشة ميزانية وزارة المرأة "مقدّمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر"

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 19:47 قراءة: 0 د, 49 ث
وات - اعتبرت حركة مشروع تونس أن مداخلة النائب محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)، بمناسبة مناقشة قانون الميزانية ومهمة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، تعدّ "مقدمة خطيرة لبرنامج ظلامي متستر وراء الدين الحنيف وهو منه براء، فضلا عن استبعاده كل الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بالمرأة والتي أقسم هو نفسه أمام الله وأمام الشعب على إحترامها".

وأدانت الحركة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تصريحات النائب واعتبرتها "خطرا داهما، لا على حقوق المرأة التونسية فحسب، بل وأيضا على المجتمع التونسي بكافة مكوناته"، مشيرة إلى أن "استهداف المرأة التونسية، لن يزيد إلا إصرارا على الدفاع عن مدنية الدولة والدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية".


ودعا الحزب، في بيانه، كافة القوى التقدمية، إلى "التضامن مع بعضها البعض، للتصدي لهذا الخطاب بكافة الأشكال القانونية المتاحة"، كما دعا مجلس نواب الشعب إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية وإقرار الإجراءات الرادعة، منعا لتكرر ما حصل من انتهاك للدستور وللقوانين تحت قبة البرلمان"، مبينا أن حركة مشروع تونس ستدعو إلى تحركات إحتجاجية، في صورة تقاعس المجلس عن محاسبة المعتدي وتحمل مسؤولياته.

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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216414

Aziz75  (France)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 20h 48m |           
همكم الوحيد محاربة الدين. أنتم ،بحق أعداء الشعب،و الشعب سيقف لكم بالمرصاد. منذ الإستقلال إلى يوم الناس هذا خربتم البلاد ليس كمثلها خراب،بحكم تبعيتكم العمياء و العوجاء للغير. لو كان فيكم ذرة من الشهامة، رفضكم الشعب عدة مرات، فلم تكونوا في المستوى، لمغادرة حلبة السياسة.

MedTunisie  (Nigeria)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 20h 45m |           
محسن مرزوق و من ولاه لايستطعون يصنع ولو كسكروت واحد نضيف

Afarit  ()  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 19h 59m |           
عندما يأتي الإحتجاج ممن يحاربون الإسلام عقيدة وشرعا ويزعمون أنهم مسلمون
فلا غرابة
إنهم دعاة دعارة وبغاء وزنا وفسق وفجور
إنه النفاق في أعلى مراتبه
لو سئل : هل يرضى هذا لأمه سينافق ويقول لا
ولكني أجزم أنه لا شرف له ولا يرى فيه مانعا مع أي واحدة من أهله
هذا هو المجتمع النير عند الزنادقة

https://www.youtube.com/watch?v=nHeraTffvJY&t=50s



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