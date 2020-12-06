ولاية تونس: عدم تسجيل اية حالة وفاة جراء كورونا امس السبت وارتفاع عدد المتعافين الى 3574

وات -

افاد المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر اليوم الاحد في تصريح ل/وات/ انه لم يتم تسجيل وفيات السبت 5 ديسمبر جراء فيروس كورونا المستجد في ولاية تونس ، وفي المقابل ارتفع عدد المتعافين الى 3574 حالة ، وذلك منذ فتح الحدود التونسية يوم 27 جوان الفارط .واضاف انه تم تسجيل 37 حالة ايجابية حاملة للفيروس يوم امس ليبلغ العدد الجملي للمصابين 4898 ولا تزال 858لا حالة حاملة للفيروس، بينما تم تسجيل 466 حالة وفاة بولاية تونس منذ فتح الحدود كما افاد بن ناصر ان عدد المصابين بكوفيد 19 المقيمين بالمستشفيات الى حدود امس السبت بلغ 367 يتوزعون الى 208 مقيمين بالمستشفيات العمومية و159 مقيم بالمصحات الخاصة ولفت الى الانخفاض المسجل في عدد الحالات النشيطة، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الصحية والالتزام بالتدابير الصحية المتعلقة بارتداء اللثام الواقي والغسل المستمر لليدين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي للحيلولة دون تفاقم انتشار الفيروس ،وبالتالي اتساع رقعة الاصابة بكورونا.