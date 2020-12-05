الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 5 ديسمبر 2020

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سوسة: حالتا وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل: تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ48 ساعة الأخيرة وارتفاع مجموع الوفيات إلى 188 حالة

باجة: حالة وفاة 42 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بنزرت: تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" لطبيب جراح بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة

مدنين: تسجيل 3 وفيات و42 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس "كورونا"، أمس الجمعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة، الى 243 حالة (235 بعد إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط).وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة، أيضا، عن تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، تم احصاؤها بعد القيام بـ210 تحاليل مخبرية، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة إلى 7751 منذ بداية الجائحة (7662 منذ اعادة فتح الحدود).وتبقى معتمديتي مساكن وسوسة جوهرة في صدارة المعتمديات التي سجلت اعلى عدد من الإصابات اليومية، حيث بلغ اجمالي الاصابات بمساكن 1795 إصابة، وبسوسة جوهرة 1375 إصابة .واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي، امس الجمعة، وفق آخر تحيين عند 3531 حالة، بينما لا يزال 3896 مصابا بالفيروس تحت المتابعة الطبية.ويقيم حاليا، 96 مصابا بـ"كوفيد-19" من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 27 باقسام الإنعاش، بالاضافة الى 14 مريضا من ولايات أخرى.أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، اليوم السبت، أنه تم خلال اليومين الاخيرين، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 188 حالة وفاة وأضاف، المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، ان التحاليل المخبرية المجراة مؤخرا من قبل المخابر العامة والخاصة المرخص لها للتقصي حول فيروس "كورونا" والبالغ عددها 141 تحليلا، أسفرت عن تسجيل 37 حالة إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة الى 6599 حالة.وابرز السليمي، أن عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد بلغ 5440 حالة، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشيطة، اي التي لا تزال حاملة للفيروس بلغ 971 حالة .وتتوزع حالات الوفاة الاخيرة المسجلة على معتمديات منزل تميم (بحالتين)، والهوارية (بحالتين)، وبني خلاد (بحالة وفاة واحدة) .سجّلت، معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة، يوم أمس الجمعة، حالة وفاة بفيروس "كورونا" لامرأة تبلغ من العمر 89 سنة، ليصل اجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة الى 66 حالة.وأظهرت التحاليل الفيروسية المجراة، يوم أمس الجمعة، إصابة 42 شخصا بالفيروس، توزعت الى 21 اصابة بتبرسق، و15 إصابة بباجة المدينة، و5 إصابات بمجاز الباب، وإصابة واحدة (01) بعمدون، ليبلغ العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة بالجهة الى 2334 حالة .في المقابل، بلغ عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس 1985 متعاف، بنسبة فاقت الـ85 بالمائة حسب احصائيات الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجلت ولاية بنزرت، اليوم السبت، حالة وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس "كورونا" للطبيب الجراح بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة "حافظ الأندلسي"، عن عمر يناهز 56 سنة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، جمال الدين السعيداني.وأعرب السعيداني، عن عميق أسفه لخسارة إطار طبي كفء، ليس فقط على الصعيد الجهوي بل كذلك على المستوى الوطني، علاوة على انسانيته، حيث وصفه بـ"طبيب الفقراء".وأشار ذات المصدر، الى أن الجهة كانت سجلت، منذ بداية الجائحة، وفاة اطارين شبه طبيين بفيروس "كورونا"، من بينهم اطار طبي متقاعد، والثاني اطار شبه طبي ممارس بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.وبخصوص عدد الإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع بالجهة، فقد بلغ حوالي 550 إصابة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء، 390 من بينهم يعملون في القطاع الصحي العمومي.ارتفع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" بولاية مدنين، الى 90 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، الدكتور زيد العنز.وسجّلت الجهة، أيضا، وفق ذات المصدر، 42 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا" وإصابتين وافدتين من ليبيا، وبذلك يرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الفيروس بالجهة الى 1892 إصابة.وجاءت، من بين هذه الاصابات الجديدة، 3 اصابات لتلاميذ، وإصابة عون صحة، وإصابة اخرى لامني، وبذلك ترتفع الاصابات في صفوف التلاميذ الى 61 إصابة وفي القطاع الصحي الى 87 اصابة وفي السلك الامني الى 35 اصابة.وتتوزع الاصابات، بين معتمديات مدنين وجرجيس وبن قردان، التي تشهد تزايدا في عدد الاصابات خلال هذه الفترة الاخيرة، حيث بلغ في جرجيس 11 اصابة، خاصة في منطقة حسي الجربي التي تشهد اصابات مجمعة، وبن قردان ومدنين الجنوبية بـ10 إصابات، و4 إصابات بمدنين الشمالية، و3 إصابات بميدون، في حين تراجع عدد الاصابات بجربة حومة السوق الى اصابتين، واصابة واحدة بسيدي مخلوف، مسجلة بدورها انخفاضا في الاصابات.في المقابل، تعافى 39 مصابا من فيروس "كورونا"، وردت نتائجهم ضمن 312 عينة صادرة عن مخابر الجهة، منها 14 حالة شفاء بحومة السوق، و6 حالات شفاء بمدنين الجنوبية، و5 بسيدي مخلوف، و4 بكل من جرجيس وميدون، و3 حالات شفاء بمدنين الشمالية، وحالتي شفاء ببن قردان، وحالة شفاء بأجيم.