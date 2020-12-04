كاس رابطة الابطال - النادي الصفاقسي في طريق مفتوح نحو استكمال خطوة الترشح

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يستضيف النادي الصفاقسي يوم السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس نادي فريق أف- سي- مالندج زنجبار في اياب الدور التمهيدي الاول من منافسات رابطة ابطال افريقيا.ويامل النادي الصفاقسي في استكمال خطوته الاولى نحو الدور المقبل بعد ان فاز بخماسية في الذهاب قاطعا شوطا حاسما للتاهل الى الدور المقبل من تصفيات كأس رابطة إفريقيا لكرة القدم.وسيكون زملاء فراس شواط في حاجة لتاكيد اسبقيتهم الصريحة التي احرزوها في زنجبار في مباراة كان فيها النادي الصفاقسي الاقوى فرديا وجماعيا وبدا في طريق مفتوح .وسيكون رهان المباراة من باب تحصيل حاصل باعتبارالاسبقية المريحة المسجلة ذهابا ( 5-0 ) بما يجعلها ذات طابع اختباري لعدد من العناصر الشابة التي تتنظر فرصتها مع انطلاق الموسم الجديد.وينتظر ان يعول انيس بوجلبان وعماد بن يونس ثنائي الاطار الفني للنادي الصفاقسي الذي يتولى مقاليد الاشراف الفني بعد انسحاب المدرب فوزي البنزرتي على تشكيلة محورة نسبيا في اتجاه اشراك بعض العناصر الشابة من اجل اكسابها مزيد الخبرة في الرهانات الافريقية وفي غياب نسق المقابلات لكل الفرق التونسية باعتبار العوائق التي فرضها انتشار وباء كورونا مما جعل الاندية تقتصر على بعض الوديات تاتي مباراة يوم غد لمراكمة وقت التباري الرسمي للاعبين بما يجعل المواجهة تكتسي طابعا تحضيريا للفريق الذي سيفتتح مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري بملعب الطيب المهيري بملاقاة الاتحاد المنستيري حامل لقب الكاس والذي سبق له ان ازاح زملاء الحارس دحمان من سباق كاس الموسم الماضي بنفس الملعب ويعول النادي الصفاقسي على حسن استعداد خطه الامامي الذي اظهر نجاعة ملحوظة في الوديات من خلال الفوز على الملعب التونسي منذ اسبوعين 3-0 وفاز قبل ذلك على الملعب الصفاقسي 3-1 كما اكد النادي الصفاقسي نجاعته في مباراة الذهاب منذ اسبوع امام مالندج 5-0 وبرز المهاجم فراس شواط العائد من تجربة مع نادي ابها السعودي بشكل خاص عندما سجل هاتريك في زنجبار ومن جهته ينتظر ان يصل فريق مالندج اليوم الى صفاقس وسيجري بعد الظهر حصة تدريبية.وياتي الفريق الاثيوبي الى صفاقس لخوض مباراة الاياب من باب الالتزام بقوانين المسابقة التي تجبره على خوض الاياب تجنبا لاية عقوبة وهو يعي جيدا ان الامل في تدارك هزيمة الذهاب بخماسية يبدو من باب المستحيل.وتدور المباراة يوم غد السبت بملعب الطيب المهيري انطلاقا من الساعة الثالثة مساء بادارة طاقم تحكيم ليبي يتكون من محمد المبروك كحكم ساحة وباسم سيف النصر كمساعد اول وصالح الشوق كمساعد ثان وعبد الباسط شهوب كحكم رابع.