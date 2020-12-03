القصرين: شباب جدليان العاطل عن العمل يحتج للمطالبة بحق منطقته في التنمية والتشغيل والصحة

وات -

ينفّذ عدد من شباب معتمدية جدليان، بولاية القصرين، المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ومن مستويات تعليمية مختلفة تحت إسم "تنسيقية جدليان تنتفض"، منذ الـ22 من شهر نوفمبر المنقضي، إعتصاما سلميا مفتوحا بمقر المعتمدية وذلك بمساندة الاتحاد المحلي للشغل بسبيبة وجدليان والعيون وممثلي المجتمع المدني بالمنطقة .ويأتي هذا التحرك الإحتجاجي، للمطالبة بحق جدليان، المصنفة ثاني أفقر معتمدية على المستوى الوطني، في التنمية والتشغيل والصحة، وفق ما أفاد به (وات)، المنسق المحلي للمعطلين عن العمل بجدليان وعضو تنسيقية جدليان تنتفض، جمال الدين مباركي .وبيّن مباركي، أن شباب جدليان المنتفض، خاض سابقا سلسلة من التحركات الإحتجاجية السلمية من وقفات إحتجاجية ومسيرات سلمية، ثم دخل مؤخرا في إعتصام مفتوح بمقر المعتمدية، بسبب تواصل سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف السلطات المحلية والجهوية والمركزية وتجاهلها لمطالب أبنائها المشروعة، أمام تفاقم ظاهرة البطالة والفقر والتهميش بالمنطقة.ولفت، إلى أن جدليان رغم تصنيفها في المرتبة الثانية وطنيا من حيث نسبة الفقر، الا أنها غنية بالثروات الطبيعية، على غرار الفسفاط والرخام والغابات، التي من شأنها أن تساهم في دفع التنمية بها في صورة تم استغلالها على أكمل وجه وليس بالطرق العشوائية المعمول بها حاليا، حسب قوله.وأوضح، أن من المطالب الأساسية لشباب جدليان المحتج، تتمثل في ضرورة اسناد رخصة استغلال مشروع "فسفاط شقطة جدليان"، لضمان إنطلاق الأشغال في أقرب الاجال لتشغيل أبناء المنطقة، والنظر في ملف مقاطع الرخام المستغلة بصفة غير قانونية، وتفعيل كل آليات التشغيل المتاحة بالجهة وتمكين جدليان من نصيبها، والتسريع في إحداث المنطقة الصناعية بجدليان واعطاء الأولوية لأبنائها في إستغلال الثروات الغابية .ودعا، الى ضرورة التسريع في المسح العقاري لحل إشكال الأراضي الإشتراكية، وفك عزلة العمادات بربطها بالمعتمدية واحداث محطة تطهير، والمطالبة باحداث مركز تكوين مهني لتأهيل الشباب واحداث شباك موحد للمؤسسات الخدماتية العمومية لتقريب الخدمات من المواطنين ، فضلا عن احداث قسم استعجالي بالمركز الوسيط بجدليان وتوفير سيارة اسعاف مجهزة لنقل المرضى .من جهته، أكد عضو "تنسيقية جدليان تنتفض" عمار الكريبي، في تصريح لـ(وات)، أنهم سيواصلون اعتصامهم السلمي الى حين الاستجابة الى مطالبهم المشروعة والدستورية، وفق تعبيره، لافتا الى أنهم سيصعدون في تحركاتهم الإحتجاجية الى إضراب عام بجدليان، من أجل حق منطقتهم في التنمية والتشغيل والصحة .