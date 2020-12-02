ولاية تونس لم تسجل أي حالة وفاة منذ ثلاثة أيام (المدير الجهوي للصحة)

وات -

قال المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر أن الولاية لم تسجل خلال الثلاثة أيام الماضية السبت والأحد والاثنين أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.وقال الأربعاء في تصريح ل(وات) إن هناك شبه استقرار للحالات المكتشفة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذ تراوح المعدل اليومي بين 40 و 50 حالة جديدة مشيرا إلى التقلص اللافت في عدد الوفايات على مستوى كامل الولاية.وبالنسبة إلى الوضع الوبائي ليوم أمس الثلاثاء أفاد المسؤول بأنه تم تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الجملي للإصابات إلى 4687 حالة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 وبلغ في المقابل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 3076 حالة منذ فتح الحدود وفق ذات المصدر بينما بلغ عدد المواطنين الحاملين للفيروس 1159 شخصا وكشف انه تم يوم أمس تسجيل حالة وفاة وحيدة لشخص مات جراء الفيروس بالمستشفى ليبلغ العدد الجملي للوفايات بولاية تونس إلى 452 شخصا منذ فتح الحدود موفى جوان من هذه السنة.وأشار بن ناصر الى أن عدد المقيمين بالمستشفيات بلغ 363 شخصا موزعين على 205 أشخاص يقيمون في المستشفيات العمومية و 158 شخصا يقيمون في المصحات الخاصة.كما أن من ضمن 363 حالة مقيمة بالمستشفيات تم تعداد 121 شخصا في العناية المركزة.ولئن اعتبر بن ناصر أن الوضع الوبائي على مستوى ولاية تونس يعد مستقرا، فانه جدد الدعوة إلى المواطنين بوجوب إتباع الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة من خلال ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي والحرص على غسل اليدين باستمرار.