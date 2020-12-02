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قابس : تنسيقية اعتصام "الصمود 2 " تعلن عن " السماح بفتح أبوباب معمل الغاز مؤقّتا"

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 16:47 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - أعلنت تنسيقية اعتصام "الصمود 2" في قابس في بيان أصدرته اليوم الاربعاء عن " السماح بفتح أبواب معامل الغاز لمدّة محدّدة يقع الاتفاق عليها مع الأطراف المعنية للتزوّد مؤقتا" بالغاز مع تواصل الاعتصام الى حين تحقق المطالب المشروعة في التنمية والتشغيل، مشيرة الى ان هذا القرار قد اتخذه المعتصمون وتنسيقيتهم " دون ضغط من أي كان وليس فيه خدمة لأي مصلحة شخصية.

وبينت هذه التنسيقية في ذات البيان انها قد اتخذت قرارها من باب تحمّل المسؤولية وخدمة للمصلحة العامة وبعد أن تسبّب النقص في التزود بقوارير الغاز المنزلي في خلق اجواء ملائمة للمنحرفين وقطاع الطرق للدفع بالبلاد نحو طريق الفوضى والهلاك.


يذكر ان عددا من الشبان العاطلين عن العمل بجهة قابس وفي إطار مطالبتهم بالتنمية والتشغيل قد شرعوا منذ حواليثلاثة أسابيع في تنفيذ اعتصام مفتوح بالمنطقة الصناعية بقابس أطلق عليه اسم اعتصام "الصمود 2"، وهو اعتصام تسبب في الشلل التام لنشاط المنطقة التي يوجد بها ميناء تجاري يتعامل مع مختلف دول العالم ووحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي التونسي والعديد من المؤسسات الصناعية المصدرة ومعامل تعبئة قوارير الغاز المنزلي التي توقفت عن تزويد الحرفاء بهذه المادة الحيوية ممّا تسبّب في غيابها عن ولايات الجنوب وعدد من ولايات الوسط وأثّرت على حياة متساكنيها والمهنيين ممّن يستغلونها في أنشطتهم.

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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216176

Portugal  (Portugal)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 21m |           
من المتضررين من هكذا حركة !؟
عامة الشعب وسكان الأحياء الشعبية والقرى والأرياف
فزعماء النقابات ليس لهم مشكلة مع الغاز فهم يسكنون منازل بها عداد غاز وليس قوارير غاز
فعلهم كما المنحرفين عندما تكون ضحيتهم فتاة تجتهد شهرا كاملا
لتحصل على 500 دينارا فينزعونه منها بالسلاح

Aziz75  (France)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 08m |           
والله العظيم، ما لم تقوم الحكومة بتفكيك إتحاد الخراب لن تصل البلاد إلى بر الأمان. ماذا يفعل علم و شعار إتحاد الخراب في الإعتصام. هذا الهيكل المزعوم هو سبب خراب البلاد و العباد. عليكم أن تقفوا وقفة رجل واحد و التصدي بالقوة إذا لزم الأمر لهذه العصابة الشريرة.

MedTunisie  (Nigeria)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 04m |           
هناك بعض الفلول النقابية لها رحمة بمصالح المواطن و الوطن



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