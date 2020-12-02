نابل: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة في أجل لا يتجاوز الثلاثية الاولى من سنة 2021

وات -

طالب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، في بيان اصدره اليوم الاربعاء، في اختتام اجتماع مكتبه التنفيذي الجهوي، الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بالجهة لا يتجاوز موعده الثلاثية الاولى من سنة 2021.وأبرز الاتحاد الجهوي، في بيانه، الذي تلقت (وات) نسخة منه، ضرورة ادراج ولاية نابل ضمن "جهات التمييز الايجابي"، داعيا الى "فتح حوار حقيقي وبناء مع سلطات القرار جهويا ومركزيا دون اقصاء او تهميش"، وايلائها ما تستحق من عناية في ميزانية 2021 من أجل تثمين دورها وطنيا.وحمّل الاتحاد، في بيانه، الحكومة مسؤولية "كل احتقان" قد ينجر عن عدم الاستجابة لمطالب الجهة، مؤكدا انه يحتفظ بحقه في الدفاع عن منظوريه "بكل الاشكال النضالية الشرعية والقانونية".ولفت، الى ان هذه المطالب، وفي مقدمتها عقد مجلس وزاري خاص بولاية نابل، تأتي بعد ما "سجله من ترد للوضع العام بالجهة في ظل توتر واحتقان اجتماعي قابل للانفجار في اي لحظة جراء الشعور بالضيم والاقصاء من سلطات القرار مركزيا"، وفي ظل ما اعتبره "لامبالاة السلط الجهوية مما ساهم في تهميش المنحى التنموي والرقي الاقتصادي والاجتماعي وعطل مبادرات تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية".