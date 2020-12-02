أريانة: تسجيل إجمالي 155 حالة وفاة و3728 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

وات -

بلغ اجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية أريانة، منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم الاربعاء، 3728 إصابة، منها 3655 اصابة محلية، و73 اصابة مستوردة، في حين ارتفع عدد الوفيات بالفيروس، الى 155 حالة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.وتوزعت الاصابات، حسب ذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث بـ1951 اصابة، والذكور بـ1777 اصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس نحو 3193 حالة.يشار، الى ان عدد الاصابات المسجلة منذ فتح الحدود موفى شهر جوان الماضي، بلغت 3629 اصابة، منها 3590 اصابة محلية و39 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1896 اصابة، والذكور بـ1733 اصابة.اما عدد حالات الشفاء التام، فبلغ 3099 حالة شفاء، في حين بلغ عدد الوفيات بالفيروس 150 حالة، وفق ذات التقرير.