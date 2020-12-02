باجة: حملة مشتركة لمراقبة تطبيق البروتكول الصحي بمناطق تمركز الخدمات الادارية والتجارية الاكثر كثافة

وات -

ركزت حملة مشتركة، قامت بها مصالح وزارة التجارة والهياكل الامنية بمختلف فروعها بباجة، يوم الاربعاء، على مراقبة تطبيق البروتكول الصحي المتعلق بالتوقي من فيروس "كورونا"، بمناطق تمركز الخدمات الادارية والتجارية الاكثر كثافة، وخاصة منها بشارع الحبيب بورقيبة وشارع فرنسا والجمهورية، وعدد من احياء وسط مدينة باجة، التي تضم عدد كبير من المقاهي والمطاعم ومراكز البريد.وفي هذا الصدد، قال معتمد باجة الجنوبية، أنيس القيزاني، في تصريح لـ"وات"، ان الحملة المشتركة التى قامت بها السلطات المحلية باجة الشمالية وباجة الجنوبية على مستوى بلديتي باجة والمعقولةن وشملت المناطق ذات الاكتظاظ الكبير، ركزت على تحسيس المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.وأشار، الى تسجيل تهاون لافت في تطبيق البروتكول الصحي الذي يهدف الى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه وقع الحرص خلال الحملة على التنبيه والتحسيس بكافة الاجراءات الوقائية حتى لا تم اللجوء الى تحرير الخطايا، او الى غلق المحلات وتعطيل الاقتصاد وحرمان اصحاب المحلات من موارد رزقهم.