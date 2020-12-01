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المنتخب الوطني للأصاغر يسافر الى السعودية

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 16:24 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - سافر اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، وفد المنتخب الوطني للأصاغر الى السعودية وذلك لاجراء مبارتين وديتين ضد المنتخب السعودي يومي 6 و 9 ديسمبر القادم بمدينة الطائف.

وكان أبناء المدرب ناجح التومي قد أجروا أمس الاثنين حصتين تدريبيتين ذات طابع فني تكتيكي هدفها بالأساس التركيز على التنشيط الهجومي والعمل الدفاعي.
وسيشارك في هذه الرحلة 20 لاعبا ،ويقود الوفد العضو الجامعي السيد شمس الدين العشي.

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