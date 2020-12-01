الفيلم التونسي "في بلاد العم سالم" يُتوّج بالجائزة الأولى في مهرجان "بيسكارا" بإيطاليا

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فاز الفيلم التونسي القصير "في بلاد العم سالم" للمخرج سليم بلهيبة بالجائزة الأولى في المهرجان الدولي للفيلم القصير للكتابة والصورة في "بيسكارا" (إيطاليا) في دورته 22 التي أقيمت أيام 27 و28 و29 نوفمبر الماضي تحت شعار "الثقافة لا تتوقف".ويُتابع المخرج سليم بلهيبة، في هذا الفيلم، قصة العام سالم حارس مدرسة في قرية متاخمة لمدينة تونس، يشرع سنة 2013، إجراء إصلاحات على المدرسة بإمكانيات بسيطة استعدادا للعودة المدرسية.و"يُبادر تلقائيا بالتحول إلى مدينة تونس لجلب علم جديد للمدرسة، بعد أن لاحظ رثة العلم وقدمه واهترائه.ويجد العم سالم نفسه وسط أزقة المدينة، حيث يتسائل بإحساس الحيرة واليأس عن الثورة مغدورة التي تعمقت خيباتها في صدره".وكان هذا الشريط الروائي القصير فاز أيضا، مطلع نوفمبر الماضي، بجائزتيْ الجمهور في كل من مهرجان الفيلم الإفريقي ببلجيكا في دورته 25، وكذلك في الدورة 25 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط (المغرب).