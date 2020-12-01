   Oulaya - كلام الليل  

أصحاب المقاهي يطالبون بضرورة اقتران غلق المقاهي مع توقيت حضر التجول

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 12:48 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - جدد أصحاب المقاهي خلال اجتماعهم أمس الاثنين بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، دعوتهم الى ضرورة اقتران غلق المقاهي مع توقيت حضر التجول على غرار الأنشطة الاقتصادية الأخرى مع احترام نسب الاستغلال المتفق عليها والالتزام بالبروتوكول الصحي.

وطالبوا بتأجيل سداد كل الفواتير الخاصة بالاستغلال و التعويض النسبي للخسائر التي تكبدها أصحاب المقاهي بالاعتماد على أرقام المعاملات للسنة الماضية ونادوا بإقرار تسهيلات للمهنيين في الحصول على قروض بنكية بضمان الدولة.


وشدد الحاضرون على أهمية تفاعل الحكومة مع هذه المطالب حتى يتسنى إنقاذ الآلاف من مواطن الشغل وموارد رزق أصحاب المقاهي.

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