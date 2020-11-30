قفصة:اضراب عام بمعتمدية السند تنديدا بقرارات المجلس الوزاري الخاص بالجهة المنعقد يوم 24 نوفمبر الفارط

وات -

نفّذ، اليوم الاثنين، أهالي معتمدية السند من ولاية قفصة، إضرابا عاما، احتجاجا على قرارات المجلس الوزاري الخاص بالجهة المنعقد يوم 24 نوفمبر الماضي، وذلك بدعوة من مكونات المجتمع المدني وبمساندة الاتحاد المحلي للشغل.واعتبروا، في هذا السياق، أن القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري الخاص بالجهة، لا ترتقي الى مستوى انتظاراتهم، لافتين الى مواصلة سياسة التهميش لمنطقتهم.وفي إطار التعبير عن احتجاجهم، نظم اهالي معتمدية السند، مسيرة سلمية انطلقت من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل، وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة، رفع خلالها المشاركون شعارات مطالبة بالتشغيل والتنمية، ورافضة لقرارات المجلس الوزاري، باعتباره لم يولي الاهتمام بالمنطقة.وأفاد عضو تنسيقية بالمجتمع المدني بمعتمدية السند "زهير الزويدي"، في تصريح لـ(وات)، ان قرار الاضراب العام جاء تنديدا بقرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة المنعقد يوم 24 نوفمبر الماضي، والذي لم يرتقي إلى انتظارات المنطقة خاصة وانها تعاني اكثر نسبة البطالة بالجهة.واضاف، ان مطالب اهالي معتمدية السند تتمثل في تفعيل نشاط الضيعة الدولية، الذي سيمكن، حسب قوله، من خلق مواطن شغل، اضافة الى احداث منطقة صناعية، وتمكين حصة خاصة بمعتمدية السند تتمثل لانتدابات شركة البيئة والغراسة والبستنة.وفي رده حول الجلسة التفاوضية التي عقدت، امس الاحد، مع والي الجهة، أشار ذات المتحدث الى ان الجلسة لم تسفر عن قرارات يمكن تفعيلها في وقت قريب، وأنها مجرد وعود سبق الاتفاقعليها في جلسات سابقةت الا أنه لم يقع تفعيلها، ومن بينها انتداب الناجحين في مناظرات البيئة والغراسة والبستنة.يذكر ان جلسة تفاوضية عقدت، امس الاحد، بمقر الولاية بإشراف والي الجهة، وبمشاركة مكونات من المجتمع المدني، اعلن على اثرها جملة من القرارات لفائدة معتمدية السند، من بينها الاتفاق على عقد جلسة لاقتراح كيفية استغلالها عبر اسناد مقاسم على وجه الكراء لفائدة العاطلين عن العمل، وتهيئة المنطقة الصناعية وتفعيل استغلالها جزئيا وتغيير صبغة المستشفى المحلي بالسند الى مستشفى جهوي.