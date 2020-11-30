فوزي مهدي: وزارة الصحة تستهدف تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بالنسبة للاطفال

وات -

تستهدف وزارة الصحة، تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بالنسبة للأطفال من أجل القضاء على هذا المرض، وفق ما أعلنه وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاثنين.وأضاف الوزير على هامش انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف "أ" بمركز رعاية الأم والطفل بحي الزهور 4، أن اجراء الحملة يهدف الى تعميم التلقيح ليشمل كل الأطفال قبل سن دخولهم الى المدرسة مشيرا، الى أن الوزارة أبقت على اجراء التلقيح لفائدة الأطفال في السنة الأولى من التعليم الاساسي ضد هذا الداء.وذكر أن اجراء حملة التلقيح يأتي تطبيقا لقرار الوزارة ادراجه ضمن روزنامة التلاقيح الوطنية، موضحا أن الوزارة ستوفر كافة الكميات المطلوبة لاجراء التلاقيح بكافة الجهات.وشهد مركز رعاية الأم والطفل بحي الزهور اقبالا مكثفا من طرف الأولياء الذين وفدوا مرفوقين بأبنائهم، وسط اجراءات صحية اتخذتها ادارة المركز في اطار التوقي من كورونا المستجد.من جهتها، ذكرت الطبيبة المختصة في أمراض الأطفال آمنة البركاوي في تصريح ل(وات) أن المركز قام باعتماد تطبيقة أعدتها وزارة الصحة لابلاغ الأولياء بموعد انطلاق الحملة مشيرة الى أن المركز، الذي يخضع لاشراف مستشفى الأطفال البشير حمزة، يؤمن سنويا معدل للتلاقيح ضد عدة أمراض لأكثر من 20 ألف طفل.ويأتي انطلاق حملة التلاقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف " أ " سنة بعد ادراجه من قبل وزارة الصحة بالروزنامة الوطنية للتلاقيح بعد أن كان يتم اجراؤه سابقا بالمدارس الابتدائية.واختارت وزارة الصحة مركز رعاية الأم والطفل بحي الزهور الرابع الذي يؤمن خدمات الصحة الوقائية لأكثر من 20 ألف طفل من مناطق حي الزهور والحرايرية بالعاصمة فضاء لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي صنف " أ " .