الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 30 نوفمبر 2020

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سوسة: تسجيل 3 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و28 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

القصرين :162 حالة إصابة بفيروس " كورونا" بالوسط المدرسي شفيت منها 92 حالة

زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الاصابات المؤكدة بسجن صواف إلى 16 حالة

مدنين : تسجيل 5 حالات وفاة و29 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الكاف: تسجيل حالتي وفاة جديدة و65 اصابة بفيروس الكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة عن تسجيل 3 وفيات و52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد امس الاحد، وذلك من جملة 187 تحليلا منجزا يوم 28 نوفمبر وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، وفق اخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة الى 232 حالة وفاة، منها 224 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي، كما ارتفع عدد المصابين إلى 7507 اشخاص منذ اول ظهور للجائحة والى 7418 مصابا تلقوا العدوى بعد إعادة فتح الحدود واستقر عدد المغادرين للحجر الصحي في مستوى 3522 شخصا، فيما لا يزال 3669 شخصا يخضعون للحجر الصحي، ويقيم حاليا، 98 مصابا بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة من بينهم 25 مصابا في حالة انعاش، وذلك الى جانب 15 شخصا اصيلي ولايات.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية والحامة، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 74 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 79 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 28 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 09 حالات بالحامة و07 حالات بقابس المدينة و06 حالات بقابس الجنوبية وحالتين (02) بكل من وذرف ومارث وحالة واحدة (01) بكل من المطوية وقابس الغربية.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" بلغ في ولاية قابس 3214 اصابة، واشار الى أن 2769 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 441 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 126 حالة بقابس الجنوبية و102 حالة بقابس المدينة و69 حالة بالحامة.سجلت ، مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين منذ مطلع العودة المدرسية إلى حدود اليوم الإثنين ، 162 حالة إصابة بفيروس " كورونا " المستجد في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية وإداريين وعملة مع تسجيل حالة وفاة واحدة خصّت مدير مدرسة تلابت بمعتمدية فريانة .وبلغت حالات الشفاء المسجلة خلال هذه الفترة 92 حالة شفاء مقابل 70 حالة إصابة أصحابها كلهم في صحة جيدة وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي .وأكد القاسمي في تصريح لــ(وات) أن سير الدروس بكافة المؤسسات التربوية بالولاية تتم بشكل عادي ويتم حاليا الإستعداد لإمتحانات الثلاثي الأول .لطيفةسجّلت ولاية زغوان اليوم الإثنين حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا لامرأة أصيلة منطقة الزريبة تبلغ من العمر76 سنة تم إيواؤها بوحدة الكوفيد بزغوان يوم 24 من الشهر الجاري حسب ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة لــ(وات ) ، مشيرا إلى أن عدد الوفيات ارتفع على إثر ذلك إلى 58 حالة وفاة ، 96 بالمائة منها تجاوزأعمار أصحابها الستين سنة .وأفاد بالي من جهة أخرى أن مصالح الصحة بالجهة سجلت ليلة البارحة الأحد 29 نوفمبر، 14 إصابة جديدة بالفيروس منها 9 حالات تم رصدها بالسجن المدني بصواف ارتفع على إثرها عدد الإصابات بالمؤسسة السجنية إلى16 حالة مشيرا إلى أنه تقرر عزل المصابين وإخضاعهم إلى حجر صحي إجباري وإجراء تحاليل مخبرية لكافة المساجين لتطويق عدوى الفيروس ومنع انتشاره وأضاف المدير الجهوي للصحة كذلك أن إجمالي الإصابات بالجهة بلغ 1117 حالة منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود منها 81 إصابة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية .سجلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا لمصابين تتراوح اعمارهم بين 60 و75 سنة وبذلك ترتفع الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا بالجهة الى 75 حالة وفاة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.كما سجلت الجهة 29 اصابة جديدة بفيروس كورونا منها 24 اصابة محلية و5 اصابات وافدة من ليبيا الى جانب تسجيل 40 حالة شفاء جديدة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 1184 .وتتوزع الاصابات الجديدة التي منها اصابة تلميذين ما يجعل عدد المصابين في صفوف التلاميذ يرتفع الى 52 اصابة بين معتمديات الولاية ب11 اصابة مجمعة بجرجيس ناتجة عن حضور موكب وفاة و5 اصابات في بن قردان و4 بجربة حومة السوق واصابتين بجربة اجيم واصابة في كل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الجائحة الى 1628 اصابة.اما حالات الشفاء فتتوزع حسب المعتمديات بين 15 حالة بحومة السوق و9 حالات بمدنين الشمالية و8 حالات ببن قردان و3 حالات بمدنين الجنوبية وحالتي شفاء باجيم وحالة شفاء في كل من ميدون وبني خداش وسيدي مخلوف .أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف عشية أمس عن تسجيل حالتي وفاة جديدة و 65 اصابة بفيروس الكورونا وذلك بعد إجراء 116 تحليلا مخبريا لعينات تم رفعها يوم 27 نوفمبرالجاري.وجاء في البلاغ ان الذي نشرته ذات الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن عدد الوفيات ارتفع الى 81 حالة وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 2635 حالة وذلك منذ بداية انتشار الوباء بالجهة كما أفاد المدير الجهوي للصحة بالكاف طارق الراجحي اليوم في تصريح لــ(وات) أن عدد المقيمين في المستشفيات ارتفع الى 41 شخصا منهم اثنان في قسم الانعاش مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تحت السيطرة في المستشفيات سيما بعد تجهيز مستشفيات الخط الاول بأقسام لاستقبال مرضى الكوفيد 19 على حد تعبيره.