مجلس وزاري خاص بولاية باجة يوم 18 ديسمبر القادم (مصدر نقابي)

وات -

أفاد الكاتب العام الجهوي بباجة للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الحميد الشريف، اليوم الاحد، في تصريح ل(وات) أن مجلسا وزاريا خاصا بولاية باجة سيعقد يوم 18 ديسمبر المقبل.وأوضح الشريف ان الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، اتصل به عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، واعلمه بموعد المجلس الوزاري المنتظر الخاص بالجهة.كما أعلنت تنسيقية المنظمات الوطنية بباجة، عقب اجتماع عقدته، اليوم الاحد، عن عقد مجلس وزاري خاص بجهة باجة يوم 18 ديسمبر القادم .تجدر الاشارة الى ان عقد مجلس وزاري خاص بباجة لعرض اولويات الجهة هو المطلب الاول للاضراب الجهوي الذي تم تنظيمه بالجهة يوم 25 نوفمبر الجاري.