مجلس وزاري خاص بولاية باجة يوم 18 ديسمبر القادم (مصدر نقابي)

وات - أفاد الكاتب العام الجهوي بباجة للاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الحميد الشريف، اليوم الاحد، في تصريح ل(وات) أن مجلسا وزاريا خاصا بولاية باجة سيعقد يوم 18 ديسمبر المقبل.
وأوضح الشريف ان الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، اتصل به عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، واعلمه بموعد المجلس الوزاري المنتظر الخاص بالجهة.
كما أعلنت تنسيقية المنظمات الوطنية بباجة، عقب اجتماع عقدته، اليوم الاحد، عن عقد مجلس وزاري خاص بجهة باجة يوم 18 ديسمبر القادم .
تجدر الاشارة الى ان عقد مجلس وزاري خاص بباجة لعرض اولويات الجهة هو المطلب الاول للاضراب الجهوي الذي تم تنظيمه بالجهة يوم 25 نوفمبر الجاري.
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وأوضح الشريف ان الامين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، اتصل به عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، واعلمه بموعد المجلس الوزاري المنتظر الخاص بالجهة.
كما أعلنت تنسيقية المنظمات الوطنية بباجة، عقب اجتماع عقدته، اليوم الاحد، عن عقد مجلس وزاري خاص بجهة باجة يوم 18 ديسمبر القادم .
تجدر الاشارة الى ان عقد مجلس وزاري خاص بباجة لعرض اولويات الجهة هو المطلب الاول للاضراب الجهوي الذي تم تنظيمه بالجهة يوم 25 نوفمبر الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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