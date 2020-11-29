   Om Kalthoum - أنساك  

ميزانية الدولة 2021: مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 19:30 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد، في مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2021.
وضُبطت نفقات رئاسة الحكومة، وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في حدود 207.809 مليون دينار مقابل 197.855 مليون دينار خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرت بـ 9.954 مليون دينار (5 بالمائة).

وتوزعت ميزانية رئاسة الحكومة للسنة القادمة، وفق التقرير نفسه، على نفقات التأجير التي قدرت بـ 147.642 مليون دينار، ونفقات وسائل المصالح المقدرة بـ 16.548 مليون دينار، إلى جانب نفقات التدخلات (40.536 مليون دينار)، فيما تمّ تخصيص 3.083 مليون دينار لنفقات الاستثمار.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215969

BenMoussa  ()  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 20h 21m |           
ي سنة الكورونا والنمو السلبي للاقتصاد والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة والمستوى القياسي للمديونية ... ترفع ميزانية رئاسة الحكومة بنسبة 5 %
وتطلبون التضحيات من الشعب وترفعون في معاليم الجباية
الا سحقا للقوم الظالمين

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 19h 41m |           
هي فرصة لمسائلة مصالح رئاسة الحكومة عن كيفية التصرف والتسيير في مؤسسات الاذاعة والتلفزة والمؤسسات الاعلامية المصادرة وكيفية انتداب وخلاص الكرونيراكات و المنتجين،ومدى حياد هذه المؤسسات وبرنامج الحكومة لتطهيرها



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأحد 29 نوفمبر 2020 | 14 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:40
15°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
19°-1320°-1420°-1320°-1316°-12
  • Avoirs en devises
    22374,6

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   105,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة