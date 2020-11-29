النجم الساحلي يتعاقد مع المدرب فييرا لمدة موسم قابل للتجديد

وات - اعلن النجم الساحلي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاحد، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا والمدرب المساعد فيليبي سيلفانو لمدة موسم قابل للتجديد.
كما افاد فريق جوهرة الساحل ان رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين قرر تعيين الدكتور جلال كريفة مديرا اداريا للنادي الى جانب تعيين محمد اللطيف مسؤولا اداريا عن فريق الاكابر لكرة القدم وانيس النصري مرافقا له.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
كما افاد فريق جوهرة الساحل ان رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين قرر تعيين الدكتور جلال كريفة مديرا اداريا للنادي الى جانب تعيين محمد اللطيف مسؤولا اداريا عن فريق الاكابر لكرة القدم وانيس النصري مرافقا له.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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