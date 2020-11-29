النجم الساحلي يتعاقد مع المدرب فييرا لمدة موسم قابل للتجديد

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اعلن النجم الساحلي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الاحد، عن تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا والمدرب المساعد فيليبي سيلفانو لمدة موسم قابل للتجديد.كما افاد فريق جوهرة الساحل ان رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين قرر تعيين الدكتور جلال كريفة مديرا اداريا للنادي الى جانب تعيين محمد اللطيف مسؤولا اداريا عن فريق الاكابر لكرة القدم وانيس النصري مرافقا له.