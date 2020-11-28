سوسة : إقرار جملة من الإجراءات للارتقاء بظروف عيش متساكني معتمدية النفيضة : إقرار جملة من الإجراءات للارتقاء بظروف عيش متساكني معتمدية النفيضة

وات -

التأمت، مساء أمس الجمعة، جلسة عمل بمقر ولاية سوسة، خصّصت للإطّلاع على المشاغل التنموية بمعتمدية النفيضة وللتفاعل مع المطالب المتأكدة التي رفعها المواطنون بالمنطقة والتي تضمنها بيان الإتحاد المحلي للشغل على خلفية وفاة الفتاة مريم الذهبي التي سقطت مطلع الأسبوع الجاري في منشأة مائية لتصريف مياه الأمطار.وتم الإتفاق خلال هذه الجلسة، التي أشرفت عليها الوالية، رجاء الطرابلسي، بالخصوص على عودة السيارة الإسعاف (SMUR )إلى المستشفى المحلي بالنفيضة بداية من غرة ديسمبر القادم، وتجهيز مركز تصفية الدم ببقية المعدات في غضون 4 أشهر، وذلك في انتظار فتح طلب عروض إطاري لتزويد قاعة العمليات بالمعدات اللازمة وتوفير الإطار الطبي والشبه الطبي.كما تم الاتفاق على تحيين الدراسة المعدة منذ سنة 2016 بخصوص امكانية ادراج هيكلة المستشفى المحلي ضمن مخطط 2021 وتحويله إلى مستشفى جهوي، وتوفير طبيب مختص في طب العظام نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة.وبخصوص الإشكال العقاري المتعلق بمقر الصندوق الوطني للتامين على المرض، اتضح خلال الجلسة انه سيتم مراسلة الادارة العامة للصندوق الوطني للتامين على المرض من طرف رئيس البلدية لابداء رايها حول العقار الذي تقترح البلدية وضعه على ذمة الصندوق وذلك يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، وبرمجة زيارة فنية لمعاينة المحلات التي تم اقتراحها خلال الجلسة في اقرب الاجال والتيسيتم على ضوئها تحديد موعد واجراءات احداث المركز.وبخصوص إحداث مركز بريدي إضافي لعدم قدرة المركز الموجود على احتواء متساكني النفيضة، تم الإعلان على فتح أبواب المركز الذي اختارته مصالح البريد في غضون شهرين بعد استكمالأشغاله مع امكانية اعادة تهيئة وتأهيل المركز الحالي.وبخصوص مشكل البطالة في المنطقة، تم الاتفاق على الإتصال بأصحاب المؤسسات الإقتصادية المنتصبة بالجهة ودعوتهم لمزيد انتداب الإطارات والعملة من ابناء النفيضة، مع التفكير جديا في احداث مركز قطاعي للتكوين في الإختصاصات المطلوبة على غرار النقل واللوجستيك.وتم التطّرق إلى معضلة الرسم العقاري 6648 التي من المنتظر حلّها جزئيا بعد اقرار بعث لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة ستتولى معالجة الوضعيات حالة بحالة وبخصوص النهوض بالقطاع الفلاحي وتسهيل القروض، تم التأكيد على ضرورة فضّ اشكاليات المجامع المائية التي يشهد معظمها مشاكل في التصرف والتسيير مما يؤثر على الإنتاج الفلاحي في عديد المجالات، الى جانب الموافقة على احداث مركز لتجميع الحليب والعمل على تدعيم مرتكز تجميع الحبوب والبذور.وفي إطار إيجاد حلول لصغار الفلاحين والسعي لتطوير المناطق السقوية، اتضح خلال الجلسة انه سيتم في القريب العاجل منح قروض صغرى لهؤلاء الفلاحين من طرف البنك التونسي للتضامن والبنك الفلاحي عن طريق الشركات التعاونية الفلاحية.وتم التأكيد، وفق مخرجات الجلسة، ان عملية الفرز الأولية للمساكن الإجتماعية والأراضي الصالحة للبناء استكملت في انتظار إجراء بقية الإجراءات اللازمة لضبط القائمة النهائية في نهاية شهر جانفي 2021 ، حيث من المنتظر تعليق القائمة بمقر المعتمدية والبلدية للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات.كما تم التأكيد على أن مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية منكبّة على مشروع توفير مقاسم اجتماعية لفائدة متساكني معتمدية النفيضة علاوة على المجهود الذي تقوم به البلدية في هذا المجال.وأكدت والية سوسة ان مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي سيساهم في دعم النسيج الإقتصادي بالجهة والذي سيكون له اشعاع وطني واقليمي يسير بخطى ثابتة وحسب تمش مدروس، حيث تم فتح عروض بتاريخ 24 نوفمبر لتعيين مكتب الدراسات الذي سيتولى إعداد شروط الإستغلال وأطرها الترتيبية والقانونية.كما تمّ التطرق خلال الجلسة إلى عديد المشاغل من بينها التطهير، وتعبيد الطرقات، وحماية المدينة من الفيضانات، وتسوية الوضعيات العقارية والمركب الفلاحي، وتم الإتفاق على عقد جلسات قطاعية في القريب العاجل.