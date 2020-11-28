تعزيزات للاطار الفني لترجي جرجيس وفوزي كريدان مديرا رياضيا

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عملت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي على تعزيز الاطار الفني المشرف على فريق الاكابر بتفعيل خطة مدير رياضي وقد اسندت المهمة لفوزي كريدان الاعب السابق للترجي الجرجيسي و جمعية جربة و المسير السابق بجمعية جربة وياتي تعيين كريدان الملم بشؤون منافسات كرة القدم وخاصة في الرابطة المحترفة الثانية بعد سنوات طويلة من العمل ضمن هيئة جمعية جربة في سياق خطة هيئة الترجي الجرجيسي لتوفير افضل ظروف العمل من اجل ضمان صعود الفريق وتنفيذ مشروع رياضي يقوم على تكوين مجموعة من شبان الفريق القادرين على فرض مكانهم في التشكيلة الاساسية خلال الاعوام المقبلة وذلك بالتشاور مع المدرب الاول للفريق كما تم تعيين المدرب السابق لفريق الامال بالنادي لطفي صلبلب مكلفا بالمتابعة الفنية وتوفير قاعدة معطيات واحصائيات بما يضمن ظروف عمل احترافية للاطار الفني ويذكر ان الهيئة تعاقدت مع المدرب انيس الباز الذي باشر مهامه على راس الفريق خلفا للمدرب شكري البجاوي الذي انسحب في اطار اتفاق مع الهيئة ويساعده انيس النبهاني ويستعد الترجي الجرجيسي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.