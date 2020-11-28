فيصل دربال: سنة 2021 ستشهد إنجاز العديد من المشاريع في الصحة والتعليم العالي والحماية الاجتماعية

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قال مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان فيصل دربال خلال تلاوته تقرير اللجنة اليوم السبت بالجلسة العامة بالبرلمان حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 إن العام المقبل سيشهد إنجاز عديد المشاريع للنهوض بالمجال الصحي والتعليم العالي والحماية الاجتماعية.ولفت دربال الى ان مشروع ميزانية سنة 2021 تضمن العديد من الأهداف التي تسعى لمواصلة دعم الصحة الأساسية والطب الوقائي ودفع الاستثمار في مجال صناعة الدواء ومضاعفة قدرة الصيدلية المركزية على الترفيع في احتياطي الدواء لتزويد قطاع الصحة بانتظام والشروع في تركيز منظومة الصحة الرقمية كما أشار إلى أنه سيتم الشروع سنة 2021 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات حول مكافحة الأمراض غير السارية، والشروع في تنفيذ الاسترايتيجية الوطنية لصحة الأم والوليد، وإنجاز المرحلة الثالثة من الحوار المجتمعي حول الصحة في أفق 2030 وأضاف أنه سيتم خلال سنة 2021، ايضا الانطلاق في إنجاز المستشفيات الممولة في اطار التعاون الدولي على غرار المستشفى الجامعي بالقيروان والمستشفيات الجهوية بسبيبة (القصرين) والجم (المهدية) والمستشفيات متعددة الاختصاصات بولايتي قفصة وسيدي بوزيد وفي مجال التعليم العالي أكد مقررلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان أن جهود الحكومة ستركز خلال سنة 2021 على تطوير حوكمة التعليم من خلال إحداث الوكالة الوطنية للاستقطاب وتوجيه الطلبة، والخطة الوطنية للتقييم وضمان اعتماد جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الانطلاق في برنامجح تمويل حسب الأداء للجامعات ومراكز البحث ودواوين الخدمات الجامعية وعلى مستوى الأمان الاجتماعي، قال فيصل دربال إن سنة 2021 ستشهد تفعيل كل مكونات المنظومة الجديدة المتلعقة ببرنامج الأمان الاجتماعي ووضعها حيز التنفيذ لضمان شموليتها لكافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي تعهد خلال كلمته التي ألقاها في بداية مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 على العمل على تحسين الأوضاع ودفع التنمية وفق مقاربة تنموية تشاركية شاملة.