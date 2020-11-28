رياح قوية تصل الى 70 كلم/س بالمرتفعات

يتميز طقس، السبت، بهبوب رياح قوية تتطلب اليقظة خلال نهاية الأسبوع.



ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى مستوى 70 كلم/س بالمرتفعات، بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وقرب السواحل والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري يكون البحر هائجا إلى شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية وأمطار متفرقة ورعدية بالشمال والوسط متوقعة، طقس مغيم جزئيا بالجنوب والحرارة عموما في استقرار.





