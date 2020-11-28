الكرامة القابضة تستكمل عمليّة التفويت في مساهمات الدولة في "آ في أس" بقيمة 3،6 مليون دينار

وات -

أعلنت الكرامة القابضة، الجمعة، أنها استكملت، منذ أول أمس الخميس 26 نوفمبر 2020، عمليّة التفويت في مساهمات الدولة في رأس مال شركة Airport Vip Services (آ في أس) بقيمة جمليّة في حدود 3،6 مليون دينار.وقد تم التفويت في 80 بالمائة من راس مال "آ في أس" لفائدة المجموعة الاقتصاديّة المتكوّنة من بسّام حدّاد وشركتي "بوراك الجويّة" وا"المتحدة الدولية كاترينغ للخدمات".وتنشط "آ في أس" المحدثة منذ سنة 2007، أساسا، في مجال التصرّف في فضاءات استقبال المسافرين في المطار والاحاطة واستقبال المسافرين المقيمين وغير المقيمين ان على مستوى الوصول أو على مستوى الرحيل والاحاطة بالمسافرين المهمّين لدى اقامتهم بتونس.وتمّ االتفويت في هذه الاسهامات لفائدة الدولة التونسيّة من قبل الكرامة القابضة مدعومة بمكتب فيكوم للاستشارة وهو مكتب مستقل للدراسات والاستشارة احدث منذ سنة 2004 وموجود بباريس وتونس والدار البيضاء بالمغرب.