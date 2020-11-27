بنزرت: جمعية أئمة المساجد فرع بنزرت تنفذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة باستئناف صلاة الجمعة

وات -

نفّذ، اليوم الجمعة، عدد من الإطارات المسجدية المنضوية تحت لواء جمعية أئمة المساجد فرع بنزرت، وقفة احتجاجية سلمية امام مقر الولاية، طالبوا خلالها باستئناف صلاة الجمعة.وقال الامام الخطيب "وليد الفطناسي"، ان الوقفة الاحتجاجية هدفها الأساسي ابلاغ مطلبهم الأساسي للجهات المسؤولة من الهياكل الرسمية المركزية، والمتمثل في ضرورة مراجعة قرار إيقاف صلاة الجمعة على خلفية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" .ولاحظ، في هذا الصدد، انهم حريصون كل الحرص على تنفيذ وتطبيق ادق تفاصيل البروتوكول الصحي والوقائي المتعلق بجائحة "كورونا"، سواء من قبل الإطارات المسجدية او بالنسبة لرواد المساجد.وأشار، في ذات السياق، ان ثلة من ممثلي أئمة المساجد كانت لهم جلسة مع والي بنزرت، محمد قويدر، عقب الوقفة الاحتجاجية، أبلغوه فيها بمطلبهم بشأن ضرورة اتخاذ الجهات لرسمية المركزية لقرار تعليق صلاة الجمعة واستئنافها، تعهد خلالها الوالي برفع مطلبهم للهياكل المسؤولة.وأعرب، الامام الخطيب وليد الفطناسي، في ذات التصريح، عن أمله وكافة الإطارات المسجدية، في صدور قرار استئناف صلاة الجمعة عقب الاجتماع الدوري للجنة العلمية، المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.