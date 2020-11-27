ترتيب الاتحاد الدولي: المنتخب الوطني التونسي يحافظ على مركزه ال26

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حافظ المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على مركزه السادس والعشرين , في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بشهر نوفمبر الجاري , الذي نشرته (الفيفا).و على الصعيد الإفريقي, احتفظ المنتخب الوطني التونسي بمركزه الثاني بعد السنغال (المركز ال20 + 1) .اما على مستوى مقدمة الترتيب فقد حافظ المنتخب البلجيكي على المركز الاول في التصنيف العالمي برصيد 1780 نقطة, متقدما على المنتخب الفرنسي (1755 نقطة) ثم المنتخب البرازيلي (1743 نقطة).وعرف ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل بعض التغييرات بتقدم كل من المكسيك (المركز التاسع ب+ 2 ) و ايطاليا (المركز العاشر ب+ 2), ليسجلان بذلك عودتهما لمجموعة العشرة بعد أربع سنوات من الغياب, عكس منتخب كرواتيا الذي تراجع إلى المركز ال11 ب(-2) و كولومبيا (المركز ال15 ب- 5) .وكان الارتقاء الأحسن, في ترتيب شهر نوفمبر الجاري , من نصيب كل من غينيا الاستوائية التي احتلت المركز ال134 ب+ 10) و بورندي (المركز ال138 ب+ 10), بعد تألق الاول في المواجهة المزدوجة ضدّ منتخب ليبيا (المركز ال111 ب- 9) و الثاني أمام موريتانيا (المركز ال101 ب+ 3), لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 .وسيتم الإعلان عن الترتيب المقبل يوم 10 ديسمبر المقبل.