"اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد" تطالب رئاسة الحكومة بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالة

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دعت اللجنة الوطنيّة لضحايا الاستبداد رئاسة الحكومة إلى "الإعلان الرسمي عن التزامها بتنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالة لتكون الآلية القانونيّة السليمة التي يتم اعتمادها في إصلاح أوضاع البلاد" .وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة انها ستنظيم وقفة احتجاجيّة يوم 10 ديسمبر القادم بساحة القصبة وذلك بسبب ما اعتبرته عدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها إثرسلسلة من الحوارات مع الحكومة معبرة عن استيائها لعدم إيلاء الحكومة لملف العدالة الانتقالية الأهمية التي تجعل ملفات الضحايا في صدارة اهتماماتها وعدم ايفاء الحكومة بما وقع الاتفاق عليه مع مستشار الشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة سليم التيساوي في جلسة عقدت في 30 سبتمبر 2020 مع وفد من اعضاء اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد .كما شدّدت على أهميّة تنفيذ مخرجات منظومة العدالة الانتقالة والاستجابة للمطالب الأوّلية العاجلة لعموم الضحايا والمتمثّلة في فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة وتفعيل لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وسد الشغور في رئاستها ونشر قائمة موحّدة ومنصفة لعائلات الشهداء والجرحى .