بنزرت: دعم ياباني لمدرسة أوتيك الجديدة بحافلة خاصة لنقل التلاميذ

وات -

في إطار اتفاقية الشراكة الممضاة يوم 17 سبتمبر 2020 من قبل جمعية التنمية المحلية بأوتيك الجديدة (ولاية بنزرت) وسفارة دولة اليابان بتونس، قدّمت دولة اليابان هبة لفائدة مدرسة أوتيك الجديدة تمثلت في حافلة خاصة لنقل التلاميذ، وذلك في موكب حضره سفير اليابان بتونس شيميزو شينسكي وتولى الاشراف على فعالياته والي بنزرت محمد قويدر.وبيّن رئيس جمعية التنمية المحلية بأوتيك الجديدة، حافظ الذوادي، في تصريح لـ"وات" أن كلفة الحافلة تقدّر بـ 173 الف دينار، وتعتبر ذات أهمية حيوية بالنسبة لتلاميذ المدرسة الذين يتكبّدون عناء التنقل على الاقدام من وإلى المدرسة مدة ساعتين من الزمن وقطع مسافة لا تقلّ عن 8 كلم يوميا.يشار إلى أن الهبة اليابانية الجديدة تعتبر تتمة لمشاريع شراكة ناجحة سابقة بين جمعية التنمية المحلية بأوتيك الجديدة وسفارة دولة اليابان، منها بالخصوص إنجاز مشروع تهيئة وتوسعة نفس المدرسة بكلفة 92 الف دينار، ومشروع إنجاز مركز الصحة الأساسية بأوتيك الجديدة بالكامل بكلفة 130 ألف دينار.