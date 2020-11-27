مدير المرحلة الابتدائية بوزارة التربية: المجال مفتوح للمعلمين و الأساتذة لاختيار محتويات امتحانات الثلاثي الأول للسنة الدراسية الجارية

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أكد مدير المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال حجام اليوم الجمعة أن المجال مفتوح للمعلمين و الأساتذة لاختيار محتويات امتحانات الثلاثي الأول للسنة الدراسية 2020-2021 والتي ستتعلق بما تمت دراسته منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية بما في ذلك فترة التدارك وذلك بعد التنسيق مع المتفقدين البيداغوجيين.وأوضح الحجام في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه يمكن للمعلمين و الأساتذة بعد التشاور مع المتفقدين البيداغوجيين اختيار المعارف التي يعتبرونها ضرورية لتقييم مستوى التلاميذ وامتحانهم حولها حيث تترك لهم حرية المراهنة على الاقتصار على المحاور المتعلقة بالثلاثي الأول من المستوى الدراسي الحالي أو ادراج المحاور المدروسة منذ انطلاق السنة الدراسية و المخصصة لتدارك الثلاثي الثالث من السنة المنقضية أيضا ولفت مدير المرحلة الابتدائية الى أنه عادة ما يقوم المربين بمد التلاميذ بقائمة المحاور التي سيمتحنون حولها مما يوضح الصورة لديهم أكثر ويساعدهم في عملية المراجعة قائلا: " لا داعي للقلق فكل مربي يدرك تماما ما هو الأنسب لتلاميذه حيث سترتكز قراراته في هذا الشأن على مراعاة مصلحة التلميذ الفضلى يشار الى أن وزارة التربية حددت موعد اجراء الاختبارات التقييمية للمرحلة الابتدائية من 7 الى 19 ديسمبر المقبل فيما حددت يوم 28 نوفمبر الحالي كآخر أجل لانجاز الاختبارات و فروض المراقبة بالنسبة للمدارس و المعاهد العمومية و الخاصة على أن يتم تخصيص الفترة الممتدة من 7 الى 16 ديسمبر المقبل للأسبوع المغلق.