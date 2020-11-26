لجنة المالية بالبرلمان تصادق على تقريرها الخاص بمهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021

وات - صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الخميس، على تقريرها المتعلق بمهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2021 .
ولاحظ مقرر اللجنة، فيصل دربال، ان اللجنة استمعت يوم 20 نوفمبر 2020 الى مساعدي رئيس مجلس نواب الشعب المكلفين بالتصرف العام والرقابة خلال جلسة حضرها عدد من اطارات المجلس.
واضاف ان مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام بمجلس نواب الشعب اكد ان ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 ستعمل على تطوير البنية التحتية والجوانب الاجتماعية ومنظومات الاعلامية.
ولفت مساعدا الرئيس الى ان الإعتمادات في اطار المهمة الخاصة تراجعت بنسبة 42ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ولاحظا تاجيل الترفيع في منحة العمل البرلماني.
وشدد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالتصرف العام انه لا توجد شبهات في المطعم والمشرب وأن العملية سليمة واحترمت إجراءات الصفقات العمومية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ولاحظ مقرر اللجنة، فيصل دربال، ان اللجنة استمعت يوم 20 نوفمبر 2020 الى مساعدي رئيس مجلس نواب الشعب المكلفين بالتصرف العام والرقابة خلال جلسة حضرها عدد من اطارات المجلس.
واضاف ان مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام بمجلس نواب الشعب اكد ان ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 ستعمل على تطوير البنية التحتية والجوانب الاجتماعية ومنظومات الاعلامية.
ولفت مساعدا الرئيس الى ان الإعتمادات في اطار المهمة الخاصة تراجعت بنسبة 42ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ولاحظا تاجيل الترفيع في منحة العمل البرلماني.
وشدد مساعد رئيس مجلس النواب المكلف بالتصرف العام انه لا توجد شبهات في المطعم والمشرب وأن العملية سليمة واحترمت إجراءات الصفقات العمومية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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