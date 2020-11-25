لاعبو مستقبل قابس امتنعوا امس عن التمارين على خلفية مطالب مالية

وات -

امتنع لاعبو مستقبل قابس امس عن التمارين عى خلفية مطالب تسويات مالية .واوضح النادي في توضيح لجماهيرالنادي ان اللاعبين امتنعوا امس عن التدريب بعد "المطالبة بال"كمبيالة" التى هي في طور القضاء و التي لا تمثل الا 3 أشهر من مستحقاتهم .وان الهيئة المديرة وعدت بخلاصها ".وافاد النادي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في صفحته على "فايس بوك" تعقيبا على قرار اللاعبين الامتناع عن التمارين ان"ان جميع اللاعبين تحصلوا على مبالغ هامة من مستحقاتهم دون احتساب منح المقابلات الموسم الفارط" ونشر النادي قائمة اللاعبين و المبالغ المالية التي تحصلوا عليها .كما تحصل جل اللاعبين على قسط كبير من منحة الإنتاج ومستحقات اخرى للموسم الحالى 2020 /2021 حسب التوضيح الذي نشرته هيئة النادي.وكان اللاعبون اضربو ا لمدة اسبوع في مناسبة اولى وفي فترة سابقة قبل ان تفي الهيئة المديرة بالتزاماتها معهم ومع الإطار الفني وذلك بتمكينهم من أجورهم بعنوان شهر أكتوبر وتم إستئناف التمارين بصفة عادية بعد الإضراب حسب النادي .