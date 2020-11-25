ولاية تونس: تراجع الوفايات بفيروس كورونا في ولاية تونس من 16 إلى وفاة وحيدة

وات -

تراجع عدد الوفايات بسبب الاصابة بفيروس كورونا في ولاية تونس من 16 وفاة يوم 29 أكتوبر الماضي إلى وفاة واحدة يوم أمس الأربعاء وفق ما ذكره أفصح عنه المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن ناصر.وقال الأربعاء في تصريح ل(وات) انه تم تسجيل يوم أمس حالة وفاة وحيدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما في المستشفى ليبلغ العدد الجملي للوفايات بالولاية إلى 409 حالات منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 وأكد أن الوضع الوبائي في ولاية تونس يشهد عموما استقرارا مشددا على وجوب مواصلة تقيد المواطنين بالإجراءات الصحية المتبعة من خلال وجوب ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار.وأفاد بانه تم يوم أمس الثلاثاء تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس إلى 4017 حالة منذ فتح الحدود يوم 27 جوان 2020 كما أوضح طارق بن ناصر أن هناك 750 حالة حاملة للفيروس بينما تم تعداد 3267 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي ويمكن اعتبارهم تماثلوا للشفاء.وبالنسبة إلى عدد الأشخاص المقيمين في المستشفيات فقد بلغ عددهم 405 أشخاص منهم 188 شخصا مقيما في المستشفيات العمومية و 217 شخصا يرقدون في المصحات الخاصة.