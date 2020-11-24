وزارة الصحة ترخص لقائمة جديدة من المخابر الطبية الخاصة للقيام بتحاليل تشخيص فيروس كوفيد-19

وات - أصدرت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، قائمة جديدة بالمخابر الطبية الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية التي تم الترخيص لها للقيام بتشخيص فيروس كوفيد-19، عبر تقنية التفاعل البلمري المتسلسل " آر تي ـ بي سي ار " (RT - PCR) وتتوزع هذه المخابر الخاصة المرخص لها للقيام بهذا التحليل لتقصي فيروس كورونا على 17 ولاية وهي ولاية تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وسوسة والمنستير ونابل وقبلي والقصرين وصفاقس وباجة وجندوبة والكاف والقيروان وبنزرت ومدنين وقابس.
وافادت الوزارة، في بلاغ لها، ان اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية رخصت لهذه المخابر للقيام بهذا التحليل تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية " آر تي ـ بي سي ار " وأكدت الوزارة، في ذات السياق، ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn ، حسب نص البلاغ .
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وافادت الوزارة، في بلاغ لها، ان اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية رخصت لهذه المخابر للقيام بهذا التحليل تبعا لقرار الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحّة المؤرخ في 28 أوت 2020، والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية في تشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية " آر تي ـ بي سي ار " وأكدت الوزارة، في ذات السياق، ان أعمال هذه اللجنة الفنية متواصلة للنظر في مطالب بقية المخابر، مشيرة الى انه يمكن للمواطنين أخذ موعد عن بعد للقيام بالتحاليل عبر المنصة الالكترونيّة على العنوان التالي : www.rdvtestcovid.tn ، حسب نص البلاغ .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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