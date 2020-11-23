مشاركة وزير الصحة في أشغال الاجتماع الإقليمي الافتراضي المشترك للاتحاد الأفريقي

باب نات -

كما تمّ التطرق خلال هذا الاجتماع إلى:

شارك الدكتور فوزي المهدي وزير الصحة، مساء اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، في أشغال الاجتماع الإقليمي الافتراضي المشترك للاتحاد الأفريقي والذي جمع وزراء الصحة والمالية ودعم الاستثمار بالدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ومن يمثلهم.ومثل هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الصحة, منصة لإدارات الصحة والمالية في الدول الأعضاء بالاتحــاد الإفريقي لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة "الاستثمار في الصحة" حيث سيساعد الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في المنطقة على دفع إصلاحات السياسات المتعلقة بالتمويل الصحي وذلك لإعادة بناء القطاع الصحي نحو الأفضل والأحكم خاصة في ما يهم استراتجيات التمويل.☑ استراتجيات ونظم التمويل بالبلدان الأعضاء في الاتحاد الافريقي،☑ مناقشة الحلول التي تضمن التقدم نحو الأفضل في المجال الصحي في المنطقة في سياق وباء كوفيد -19،☑ مناقشة الحلول العملية من أجل إعادة بناء قطاع صحي أفضل من خلال حسن اختيار الشراكات الفعالة والناجعة للتمويل.وقد أكّد الدكتور فوزي مهدي وزير الصحة بالمناسبة عزم تونس بذل كلّ الجهود لاقامة شراكة فاعلة في مختلف مجالات الصحّة خدمة لمصالح الشعوب الافريقيّة وضمان حقّها في خدمات صحيّة جيّدة وآمنة.